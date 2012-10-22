Букмекеры назвали партии, которые победят на выборах

{1-} Прохождение в новый парламент Партии регионов, "Батькивщины", "УДАРА", Компартии и "Свободы" является наиболее вероятным итогом предстоящих 28 октября выборов, следует из ставок крупной европейской букмекерской компании bwin Interactive Entertainment AG (Вена). Ставка на такое событие 1,9 к 1, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сайту bwin, ставки на то, что в парламент пройдет пять партий, принимаются как 1,9 к 1, тогда как четыре - 2,3 к 1, а шесть - 5 к 1.

Стоит отметить, что контора выставляет на ту или иную партию коэффициент, на которую умножится в случае ее победы поставленная клиентом сумма. Естественно, чем этот коэффициент меньше, тем больше шансов, по мнению аналитиков конторы, у этой партии на победу.

Больше шансов попасть в число парламентских фракций у "Свободы", чем у партии "Украина-Вперед!": ставки на то, что партия Олега Тягныбока наберет свыше 4,5%, принимаются как 1,67 к 1, тогда как у Натальи Королевской - 3,2 к 1. Соответственно ставки на неудачные результаты обоих партий составляют соответственно 2,07 к 1 и 1,3 к 1.

За неделю до выборов, согласно сайту bwin, победа Партии регионов практически не вызывает сомнений: 1,1 к 1, тогда как ставки на "Батьківщину" принимаются как 6 к 1, на "УДАР" - как 7 к 1. При этом шансы Партии регионов набрать свыше 31,5% оцениваются достаточно высоко - 2,02 к 1, хотя и ниже, чем на меньший результат - 1,7 к 1.

В личном соперничестве "Батьківщини" и УДАРА ставки на первых принимаются как 1,62 к 1, на партию Виталия Кличко - 2,15 к 1.

Судя из ставок, почти нет сомнений, что УДАР возьмет больше 11% (1,14 к 1) и опередит Компартию как минимум на 3,5 процентных пункта (1,35 к 1), а результат "Батьківщини" будет ниже 31,5% (1,14 к 1).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большинство украинцев не готовы к новому Майдану из-за нечестных выборов

Ставки на участие в выборах менее 69% населения принимаются как 1,4 к 1, тогда как на большую активность избирателей - 2,7 к 1.

Стоит отметить, что всего пару недель назад на победу ПР коэффициент составлял 1,3, а на "Батьківщину" — 3,2. Меньше всего шансов было у "Свободы" — у них коэффициент 100. Отсюда можно сделать вывод, что позиции регионалов и свободовцев укрепились, а "Батьківщини" – упали.

Новости по теме:

Кличко в предвыборной гонке опережает «Батьківщину»

В Раду проходят 4 партии, «Свобода» - под вопросом

В Раду попадают 5 партий - опрос