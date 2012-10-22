Тимошенко прекратила лечение из-за скандального видео

{1-}Экс-премьер Юлия Тимошенко прекратила лечение в больнице «Укрзализныци» из-за обнародования видео из ее палаты.

Об этом на брифинге перед Харьковской больницей заявил ее адвокат Сергей Власенко, передает УНИАН.

По его словам, Тимошенко прекратила лечение с 17 октября.

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«Начиная с 17 октября, она не проходит никакого лечения в связи с публикацией этого позорного видео, в том числе снятого скрытой камерой во время осуществления медицинских процедур, а также на основании информации, которую мы получили из источников в пенитенциарной службе о том, что эти съемки делаются во всех помещениях 9-го этажа ЦКБ № 5. В связи с этим Тимошенко прекратила принятие каких-либо медицинских процедур», - сказал Власенко.

Власенко также заявил, что защита обратилась к правоохранительным органам с требованием возбудить уголовное дело в связи с ведением видеонаблюдения и публикацией отснятого материала.

По словам адвоката, и суд, и защита Тимошенко имеют письмо экс-начальника Качановской исправительной колонии Ивана Первушкина, который сообщал суду о том, что видеозапись в больнице «Укрзализныци» не ведется.

Власенко выразил убеждение, что публикация видеоматериалов – «это спланированная акция» и «это действо полностью зависит от Виктора Януковича».

Он напомнил, что в связи из-за обнародования видео Тимошенко требует вернуть ее обратно в Качановскую колонию.

Власенко отметил, что немецкие врачи сделали публичное заявление, в котором поддержали позицию Тимошенко. По словам Власенко, приезд немецких врачей для выписки Тимошенко не обязателен.

Напомним, Юлия Тимошенко требует выписать ее из больницы и вернуть ее в колонию из-за невозможности лечиться под постоянным видеонадзором.

фото: стоп-кадр видео youtube.com

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