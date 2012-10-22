Украина и Россия договорились о сотрудничестве в космосе

{1-}Украина и Россия, наконец, договорились о сотрудничестве в сфере космоса.
Об этом Президент Виктор Янукович сказал на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает УНИАН.
«Наши ведомства, наконец, договорились о сотрудничестве по вопросам космоса, исследованиях, о совместной работе, как мы с вами говорили, на троих – Казахстан, Украина, Россия», - сказал Янукович.
При этом он сообщил, что планируется «совместных три пуска».
Напомним, Президент Виктор Янукович 22 октября находится с рабочим визитом в Москве. Во время встречи со своим коллегой Владимиром Путиным, Президент предложил обсудить текущие вопросы двусторонних отношений.
На встрече Янукович также заявил: «Мы считаем, что сотрудничество с Таможенным союзом будет приносить пользу нашим товаропроизводителям. Мы должны глубину этих отношений увеличивать, это будет приносить экономике только пользу».
фото: president.gov.ua
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