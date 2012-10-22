В Кировограде жестоко избили нардепа-бютовца

{1-}В Кировограде совершено нападение на народного депутата, члена фракции «БЮТ-Батьківщина», экс-мэра Валерия Кальченко.

Об этом заявил народный депутат Сергей Сас, сообщает пресс-служба партии «Батьківщина».

По утверждению депутата, Кальченко госпитализировали и наложили на голове шесть швов.

Cейчас Кальченко находится в шоковом состоянии, «очевидно, у него серьезное сотрясение мозга».

Как рассказал Сас на экс-мэра напал молодой человек спортивного телосложения.

«Когда он выходил из квартиры, навстречу начал двигаться молодой мужчина спортивного телосложения, а когда они сравнились, нападавший нанес Кальченко сильный удар по голове. У Валерия Михайловича рассечена надбровная дуга. Врачи нанесли шесть швов над глазом. К тому же у него сильный ушиб головы», - сообщил нардеп.

Он убежден, что нападение на Кальченко связано с его политической деятельностью, поскольку именно по его инициативе в Кировограде вывешены билборды о том, что область за последних полгода переместилась с 5-го на 26-е место по показателям социально-экономического развития.

«Власть на Кировоградщине растеряна: они боятся проиграть выборы, видят, что теряют свой рейтинг, и потому прибегают к таким уголовным преступлениям», - заявил Сас.

Напомним, 5 октября, на Киевщине в г. Белая Церковь неизвестные жестоко избили кандидата в народные депутаты от партии "УДАР" Романа Григоришина, он находится в больнице.

Ране Главред сообщал, что в Тепрнопольской области неизвестные до крови избили кандидата в депутаты от "Нашей Украины".

Фото:20minut.ua

Новости по теме:

На Одесчине жестоко избили депутата



За сломанную челюсть против бютовца возбудили уголовное дело



В Белой Церкви неизвестные жестоко избили кандидата в депутаты от Кличко



В Киеве ранили ножом кандидата в народные депутаты



На Тернопольщине неизвестные до крови избили кандидата-нашеукраинца

