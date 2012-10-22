Предотвращено покушение на премьера Финляндии

{1-}Сотрудники службы охраны предотвратили покушение на премьер-министра Финляндии Юрки Катайнена

Об этом сообщила местная радиостанция Yle со ссылкой на официального представителя руководителя кабинета министров, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник в городе Турку во время предвыборного мероприятия. Мужчина, вооруженный ножом, подошел к премьер-министру, после чего выхватил нож, но тут же уронил его. После этого охранники премьера задержали правонарушителя.

Другие подробности выясняются. В ходе происшествия глава кабинета министров не пострадал.

Катайнен руководит финским правительством с 2011 года. За последние 20 лет он стал первым премьером Финляндии от Коалиционной партии.

Напмоним, в конце сентября, начальник охраны президента Чехии Вацлава Клауса ушел в отставку - после инцидента с имитацией покушения на президента, который произошел в городе Храстава на севере страны.



Как сообщали СМИ, 26-летний Павел Вондроуш подошел к президенту, приставил к его руке пистолет, который стреляет пластмассовыми шариками, несколько раз нажал на спусковой крючок и беспрепятственно покинул место происшествия. Он был задержан только спустя некоторое время - причем не сотрудниками охраны, а полицейскими.

фото: forum.md

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