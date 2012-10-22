Избирателям разрешили голосовать и с просроченным фото в паспорте

{1-}Центральная избирательная комиссия заявила, что избиратели с просроченными фотографиями в паспортах имеют право проголосовать на парламентских выборах.

По данным ЦИК, в полномочия участковых избирательных комиссий не входит осуществление контроля за соблюдением порядка оформления паспорта гражданина Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Отказ избирателю, включенному в список избирателей на избирательном участке, в реализации его права голос на выборах и выдаче бюллетеня на основании отсутствия в паспорте фотокарточки, которая вклеивается при достижении избирателем 25- и 45-летнего возраста, законом не предусмотрен", - пояснили в ЦИК.

В Центризбиркоме также заявили, что бюллетени будут переданы в окружные избирательные комиссии не позднее вторника, 23 октября.

"Сегодня и завтра бюллетени будут развозиться по окружным комиссиям всех мажоритарных округов, и уже ближе ко дню голосования - скажем, это будет четверг, пятница, возможно, кое-где и суббота, если будут возникать такие ситуации - бюллетени будут развозиться по участковым комиссиям", - заявил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

Кроме того, ЦИК обязал участковые комиссии проставить штамп Выбыл напротив субъекта избирательного процесса под №1 - Украинская платформа Собор, которая решила отказаться от борьбы за попадание в парламент.

ЦИК также принял решение о внесении аналогичных изменений в избирательные бюллетени в одномандатных избирательных округах №№2, 8, 10, 11, 15, 17, 22, 26, 43, 49, 50, 54, 62, 68, 70, 71, 73, 79, 82, 83, 85, 87, 88, 105, 106, 110, 112, 113, 119, 122, 125, 129, 130, 135, 144, 146-148, 151, 153, 154, 156-162, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 176, 177, 179-183, 191, 193, 196, 199-201, 204, 205, 208, 210, 214, 218, 219 в связи с отменой регистрации ряда кандидатов. Напротив фамилии каждого из них должен быть проставлен штамп со словом Выбыл.

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