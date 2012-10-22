Янукович надеется, что Украина все же поделит море с Россией

{1-}Президент Виктор Янукович надеется на успешное завершение переговоров с Россией о делимитации границы в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом он сказал после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, передает УНИАН.

Встреча Януковича и Путина: подробности и главные заявления

По словам Януковича, сегодняшняя встреча с подтвердила взаимное понимание, что завершение договорно-правового оформления украинско-российской государственной границы должно сопровождаться комплексом мероприятий, способствующих развитию существующих деловых контактов, а также свободному перемещению граждан Украины и России.

Президент также высоко оценил подписание сегодня двух межправительственных документов, реализация которых будет способствовать активизации двухсторонних отношений.

Напомним, 19 октября министр иностранных дел Украины Константин Грищенко выразил мнение, что в ближайшее время Украина и Россия найдут «взаимоприемлемые решения» в вопросе делимитации границы в Азовском море и Керченском проливе.

«Думаю, что в самое ближайшее время мы сможем выйти на взаимоприемлемые решения, которые будем готовы предоставить руководству двух стран», - сказал Грищенко, добавив, что стороны сумели договориться о самых важных параметрах и сейчас необходимо решать вопросы на экспертном уровне.

Как сообщал ранее Главред, 12 июля Владимир Путин и Виктор Янукович подписали совместное заявление о делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях.

Тогда же, 12 июля, источник в российской делегации сообщил, что Москва и Киев на переговорах предварительно условились, что остров Тузла отойдет Украине, а Россия сохранит «право ключа» прохода судов через Керченский пролив.

Позже в СМИ появилась информация, что проблема разграничения морских пространств предусматривает пакетное решение: Москва идет на делимитацию, а Киев, в свою очередь, соглашается на модернизацию Черноморского флота России, базирующегося в Крыму.

фото: президент.рф

Новости по теме:

Янукович намерен углублять отношения с Таможенным союзом



Путин назвал визит Януковича очень своевременным

Путин согласился отдать Украине спорные территории - российские СМИ



Принадлежность острова Тузла Украине никогда не ставилась под сомнение – МИД

Россия так и не договорилась с Украиной о морских границах



Украинская граница. Ключ уже у России





