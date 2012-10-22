В России избрали новое руководство оппозиции

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В России завершились выборы в Координационный совет оппозиции. Как объявил в Twitter екатеринбургский депутат, глава Центрального выборного комитета Леонид Волков, в голосовании в общей сложности приняли участие 81801человек, это примерно 83%.

Имена 45 избранных членов КС волков озвучил в прямом эфире телеканала "Дождь".

По основному, общегражданскому списку в КС были избраны 30 человек. Наибольшее количество голосов получили Алексей Навальный (43723 голоса), Дмитрий Быков (38520), Гарри Каспаров (33849), Ксения Собчак (32529) и Илья Яшин (32478), арестованный по подозрению в подготовке массовых беспорядков Леонид Развозжаев (12760). Полный список был опубликован на сайте ЦВК.

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Также в КС были выбраны по пять кандидатов от трех так называемых "курий" - левых, либералов и националистов. Лидером среди левых стал Алексей Гаскаров, среди либералов - Сергей Давидис, у националистов первое место занял Даниил Константинов.

Голосование в КС оппозиции проходило с 20 по 22 октября. Первоначально планировалось, что выборы будут продолжаться в течение двух дней, однако хакерские атаки, из-за которых сайт Центрального выборного комитета долгое время был недоступен, заставили организаторов продлить голосование на сутки.

фото: с сайта ЦВК

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