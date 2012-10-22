Скандал с телерейтингами: детективов обвинили в некачественном расследовании

{1-}Скандал с якобы поддельными телерейтингами получил продолжение. Сегодня, 22 октября, директор канала Ru Music Рудольф Кирнос заявил, что исследовательская компания GfK Ukraine ввела в заблуждение милицию и детективное агентство Kroll, поскольку не предоставила правоохранительным органам информацию о всех домохозяйствах, которые подозревались в подкупах. Что социологическая компания "GfK" расторгла договоры не с теми зрителями, которых подозревали в махинациях.

Еще весной от того же Кирноса стало известно: людям, у которых были устройства для подсчета рейтинга - пиплметры, за деньги предлагали смотреть избранные программы, сообщает ТСН.

Для телеканалов, если эта информация подтвердится, это будет означать многомиллионные убытки. А для зрителей - отсутствие интересных программ в эфире.

После обнародования компания "GfK" отключила часть пиплметров и наняла детективов для проверки. Они подтвердили, что махинации были, но отметили, что руководство социологической компании к ним не причастно.

Кирнос утверждает, что люди, как фигурируют в отчете Кролл, и те люди, которые действительно должны быть опрошены милицией, - абсолютно разные.

Напомним, 7 июня директор телеканала "RU Music" Рудольф Кирнос предоставил доказательства того, что до 8% данных о рейтинги телеканалов, которые составлены на основании измерений с помощью телевизионных панелей, сфальсифицированы.

фото: tsn.ua

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