В ООН намекнули Украине о халатности в деле российского оппозиционера

{1-}Агентство ООН по делам беженцев прокомментировало ситуацию с Леонидом Развозжаевым, задержанным в Киеве и позднее доставленном в Москву. Соответствующее заявление, в котором выражается "глубокая озабоченность" в связи с произошедшим, размещено на сайте агентства.

В заявлении подчеркивается, что 19 октября Развозжаев пришел в офис украинского отделения управления верховного комиссара ООН по делам беженцев с целью провести консультации по поводу предоставления политического убежища. Во время перерыва Развозжаев, как отмечается, направился в кафе неподалеку, даже не забрав из офиса личные вещи. После этого он не вернулся в офис, в связи с чем агентство обратилось к местной милиции, сообщает lenta.ru.

В агентстве напомнили, что неприкосновенность любого человека, обратившегося за предоставлением убежища, должна гарантироваться страной, в которой он находится. В случае, если эта страна в нарушение процедур допустит его выдачу стране происхождения, государство может быть привлечено к санкциям за грубое нарушение международных норм. В заявлении подчеркивается, что агентство ожидает скорейшего проведения украинской властью расследования вывоза Развозжаева в Россию.

Об исчезновении Леонида Развозжаева, который пытался получить убежище в агентстве ООН по делам беженцев в Киеве, впервые было публично заявлено на митинге оппозиции в Москве 20 октября. Как сообщалось, Развозжаев был посажен неизвестными в машину возле отделения агентства и увезен в неизвестном направлении.

Вечером 21 октября стало известно, что Развозжаев находится в Москве. Тогда же Басманный суд санкционировал его арест на два месяца. 22 октября Следственный комитет РФ заявил, что Развозжаев написал явку с повинной и сам обратился в российские правоохранительные органы.

Напомним, 19 октября Леонид Развозжаев был объявлен в федеральный розыск по подозрению в подготовке к организации массовых беспорядков. Подозреваемыми по делу, которое было возбуждено по материалам фильма "Анатомия протеста - 2", также проходят координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и активист коммунистической организации РКРП-РПК Константин Лебедев.

Фото: «ВКонтакте»

Новости по теме:

Похищенный российский оппозиционер оказался за решеткой в Москве

В России избрали новое руководство оппозиции



Вывезенный из Киева оппозиционер рассказал о пытках, опубликовано видео

Российские оппозиционеры собирались проводить свою деятельность в Украине

СБУ открестилась от задержания российского оппозиционера