Следов пыток на Развозжаеве нет, и он сам это подтверждает

{1-}На подозреваемого в приготовлении к массовым беспорядкам оппозиционера Леонида Развозжаева в Следственном комиете России не оказывалось ни физического, ни психологического давления. Об этом сообщил член столичной (ОНК) Антон Цветков, побывавший в понедельник в СИЗО "Лефортово".



"Развозжаев сообщил мне, что с того момента, как он появился вчера в Следственном комитете, никаких мер физического либо психологического воздействия к нему не применялось - ни в СК, ни в суде, ни в СИЗО. Никаких следов физического воздействия на нем нет, и он сам это подтверждает", - сказал Цветков "Интерфаксу".



Единственное, о чем он попросил у администрации СИЗО - это о возможности пообщаться с психологом и с адвокатом", - добавил правозащитник.

Ранее «Главред» сообщал, что Развозжаев был похищен в Киеве, потом арестован на 2 месяца в Москве. При этом он заявил, что его пытали 2 суток.

фото: Левый Фронт - Пенза

Новости по теме:

Вывезенный из Киева оппозиционер рассказал о пытках, опубликовано видео

СБУ открестилась от задержания российского оппозиционера

Похищенный российский оппозиционер оказался за решеткой в Москве

Российские оппозиционеры собирались проводить свою деятельность в Украине

Задержанного в Киеве российского оппозиционера доставили в Москве