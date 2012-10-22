Россия и Украина ничего не подписали по Черноморскому флоту

В Москве в ходе визита президента Украины Виктора Януковича не было подписано соглашение по передвижению воинских формирований ЧФ в Крыму. Ранее подписание документа анонсировали в пресс-службе Кремля, передает УНИАН.



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21 октября пресс-служба Кремля сообщила, что «в рамках визита Януковича предусматривается подписание ряда двусторонних документов, в частности, по вопросам передвижения воинских формирований Черноморского флота, взаимодействия в миграционной сфере, расширения производственной кооперации».



Напомним, Президент РФ Владимир Путин назвал визит Президента Виктора Януковича весьма своевременным.

"Думаю, что ваш приезд является своевременным, мне очень приятно, что вы поддерживаете регулярные контакты не только на самом высоком уровне, президентском уровне, но и на правительственном, министерском, на уровне наших компаний, которые друг с другом работают", - сказал Путин.

фото: president.gov.ua

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