Эксперт рассказала, как не потерять право голоса

{1-}Координатор избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская предупредила избирателей, что в день голосования на выборах в Верховную Раду восстановить право голоса будет нельзя, даже через суд. Поэтому наличие своего имени в списке, избиратель долженн проверить, явившись на участок. Об этом она сказала в эфире 5 канала, комментируя наличие избирателей в списках.



"Если приглашение есть, то должны быть в списках. Обычно оно пишется из списков, которые есть на участках", - рассказала она, передает Украинская правда.



"То, что не пришло приглашение является первым знаком, что есть проблема со списком избирателей , и надо явиться на участок", - уточнила эксперт, добавив, что во вторник, 23 октября, последний день в который избиратель может проверить свое наличие в списках.



"К сожалению, в день голосования восстановить право активное голоса уже фактически невозможно. Потому что особенность этого закона в том, что в день голосования, даже решением суда, это право восстановить невозможно", - отметила Айвазовская.



"В день выборов вы уже ничего не сможете сделать. Если это техническая ошибка, просто буквы перепутаны в имени, ее можно идентифицировать, на месте исправят. Если это год рождения, квартира, это будет восприниматься, как серьезная ошибка, потому что за годом рождения тоже идентифицируют личность", - подытожила она.



Как известно, в понедельник, 22 октября, закончился срок внесения изменения в избирательные списки.

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