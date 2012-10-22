ГПУ: российские спецслужбы о Развозжаеве не спрашивали

{1-}Российские правоохранительные органы или от каких-либо другие структуры не направляли в Генеральную прокуратуру Украины официальных обращений по поводу розыска или задержания оппозиционера Леонида Развозжаева , сообщили в пресс-службе ведомства.



В Генпрокуратуру официальные правоохранительные органы РФ не обращались в связи с розыском, исчезновением или задержанием Развозжаева.



За эти несколько дней никаких документов по Л.Развозжаеву в Генпрокуратуру не поступало не только от правоохранительных органов России, но и вообще от каких-либо органов или структур, отметили в ГПУ.

Напомним, об исчезновении Леонида Развозжаева, который пытался получить убежище в агентстве ООН по делам беженцев в Киеве, впервые было публично заявлено на митинге оппозиции в Москве 20 октября. Как сообщалось, Развозжаев был посажен неизвестными в машину возле отделения агентства и увезен в неизвестном направлении.

Вечером 21 октября стало известно, что Развозжаев находится в Москве. Тогда же Басманный суд санкционировал его арест на два месяца. 22 октября Следственный комитет РФ заявил, что Развозжаев написал явку с повинной и сам обратился в российские правоохранительные органы.

Фото : leftpenza.ru

Новости по теме:

Российский оппозиционер Развозжаев написал явку с повинной - следователи

Украина пообещала отреагировать на похищение российского оппозиционера

СБУ открестилась от задержания российского оппозиционера