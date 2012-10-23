Ведущий дебатов Обамы и Ромни рассказал о своих страхах

{1-}Ведущий телеканала CBS Боб Шиффер, которому в понедельник вечером предстоит вести дебаты кандидатов в президенты США, признался, что самый страшный его кошмар - остаться без вопросов к участникам дебатов.



Третий и заключительный раунд дебатов Барака Обамы и Митта Ромни пройдет в городе Бока-Ратоне во Флориде. "Поединок" на этот раз будет целиком посвящен вопросам внешней политики, передает РИА Новости.



"Однажды, перед дебатами в 2008 году между Бараком Обамой и Джоном Маккейном мне приснился сон. Я говорю участникам дебатов: "Ну все господа, на этом мои вопросы заканчиваются". И тут я смотрю на часы и понимаю, что у меня еще полчаса эфира! Это мой самый страшный кошмар. Но не волнуйтесь, у меня много вопросов", - цитирует слова 75-летнего журналиста вашингтонская газета Hill.



"Дебаты - хорошая вещь. Политика настолько всех разводит, что когда люди из обоих лагерей садятся смотреть одно и то же, это уже прекрасно", - добавил Шиффер.



Шиффер освещает президентские кампании с 1972 года, а дебаты он вел в 2004 и 2008 годах.



Ранее сообщалось, что Обама и Ромни к выборам могут насобирать по миллиарду долларов

Фото frumforum .com

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