Раде предлагают ратифицировать соглашение об упрощении визового режима с ЕС

23 октября 2012, 00:36

{1-}Президент Виктор Янукович предлагает Верховной Раде ратифицировать соглашение между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в договор между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз. Об этом говорится в законопроекте №0287, зарегистрированном в парламенте 19 октября.

Документ предусматривает увеличение категорий украинцев, с которых плата за обработку заявлений об оформлении виз не взимается.

К таким категориям предлагается отнести представителей религиозных общин; профессии, участвующих в международных выставках, конференциях и подобных мероприятиях; представителей общественных организаций, путешествующих с целью образовательной подготовки и участия в семинарах/конференциях; участников официальных программ ЕС в пограничном сотрудничестве, членов технического персонала, которые сопровождают журналистов.

При этом устанавливается, что в случае сотрудничества диппредставительств стран ЕС с посредниками при оформлении виз посредники могут брать за свои услуги не более 30 евро.

Действующее соглашение такое право предоставляет участникам официальных программ обмена; супругам, детям, родителям, дедушкам, бабушкам и внукам для посещения родственника, имеющего право проживания в странах ЕС.

Кроме того, документ предусматривает, что украинцы, которые имеют действительные биометрические служебные паспорта, могут посещать страны-члены ЕС без виз.

В документе также значится, что диппредставительства и консульские учреждения будут оформлять многоразовые визы на 5 лет членам органов государственной власти и местного самоуправления, судьям Конституционного Суда и Верховного Суда, прокурорам и их заместителям на срок своих полномочий.

Кроме того, законопроектом предоставляется право на такие визы постоянным членам официальных делегаций, которые по официальным приглашениям регулярно участвуют в мероприятиях в странах ЕС, а также супругам, детям (в том числе усыновленным) и родителям украинцев, имеющих разрешение на проживание в государствах Евросоюза.

Также многоразовые визы на 5 лет будут предоставляться предпринимателям, регулярно путешествующим в страны ЕС, журналистам и сопровождающим их членам технического персонала.

Кроме того, документ перечисляет ряд категорий граждан, которые имеют право на многоразовые визы на год.

Также устанавливается, что страны ЕС могут взимать 70 евро за оформление виз, когда заявитель обратился с просьбой рассмотреть его заявку в течение 3 дней на основании того, что он далеко проживает от диппредставительства.

23 июля Украина и ЕС подписали договор о внесении изменений и дополнений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз для граждан Украины.

Фото u-e-p.eu

 

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