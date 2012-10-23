Обама победил Ромни в последнем туре теледебатов

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Согласно опросам телезрителей, действующий президент США Барак Обама победил в третьем раунде теледебатов кандидата на президентский пост республиканца Митта Ромни.
За Обаму отдали свои голоса 48% опрошенных, за Ромни – 40%, сообщает ВВС.
Последний раунд теледебатов проходил во Флориде и был посвящен вопросам внешней политики.
Согласно опросам общественного мнения накануне дебатов, оба кандидата набирали по 47% голосов респондентов.
Напомним, президентские выборы в США состоятся 6 ноября.
Как ранее писал Главред, третий и заключительный раунд дебатов Барака Обамы и Митта Ромни прошел в городе Бока-Ратоне во Флориде.
Барак Обама считает, что основной причиной его неудачного выступления на первых дебатах с Миттом Ромни стала излишняя вежливость.
"Думаю, что справедливым будет, если я скажу, что был чересчур вежливым. Просто иногда трудно постоянно повторять: "Вы говорите неправду". Это повторение одного и того же. Но, к счастью, это лишь первые дебаты. И можно, наверняка, сказать, что следующие дебаты будут чуть более активными", – сказал Обама.
Фото: EPA / UPG
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