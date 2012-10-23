Обвиняемого в подготовке покушения на Путина оставили под арестом

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Лефортовский суд Москвы 22 октября продлил на три месяца, до 25 января, арест гражданину Казахстана Илье Пьянзину, обвиняемому в подготовке покушений на Владимира Путина и Рамзана Кадырова.

По словам адвоката Магомеда Хадисова, защищающего Илью Пьянзина, рассмотрение вопроса о продлении его клиенту срока содержания под стражей заняло не более часа, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

"Я дал подписку о неразглашении,— сообщил адвокат.— И могу лишь сказать, что основанием для продления ареста моему подзащитному стали его первоначальные признательные показания, после которых ему были предъявлены тяжкие обвинения".

На сегодняшний день Илье Пьянзину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 ("участие в банде"), ч. 1 ст. 30 и ст. 277 ("подготовка покушения на жизнь государственного деятеля") и ч. 3 ст. 223 ("незаконное изготовление оружия организованной группой"), а также ч. 3 ст. 222 ("незаконное хранение боеприпасов и взрывчатки группой лиц по предварительному сговору") уголовного кодекса РФ.

Как отметил защитник, добиваясь продления ареста, следователь указал также на то, что Илья Пьянзин является гражданином иностранного государства — Казахстана и, выйдя на свободу, может скрыться на родине. По мнению следствия, находясь не под стражей, обвиняемый также может влиять на свидетелей или иным способом мешать проведению следственных действий.

В суде адвокат утверждал, что признания его подзащитного были получены под давлением, а значит, не имеют юридической силы. Тем более, добавил защитник, позже Илья Пьянзин отказался от своих первоначальных признаний.

"Теперь он заверяет, что оговорил себя,— заявил Хадисов.— И полностью отрицает свою вину". Однако суд принял сторону следствия и продлил арест Илье Пьянзину еще на три месяца, до 25 января 2013 года.

Вчера же стало известно, что следователи СБУ в ближайшее время планируют завершить следствие по делу Адама Осмаева — второго основного обвиняемого по делу о подготовке покушений на Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Жена Адама Осмаева Амина Окуева рассказала, что несколько дней назад с адвокатом ее мужа связались следователи СБУ и сообщили, что в ближайшее время начнется ознакомление подозреваемого и его защиты с материалами уголовного дела. Между тем, по словам Окуевой, новый адвокат Адама Осмаева (с прежним договор был расторгнут) уже долгое время не может встретиться с подзащитным в СИЗО.

Окуева уверена в невиновности мужа и обеспокоена его безопасностью. "Я уверена в невиновности Адама, уголовное дело просто развалится в суде",— сказала она, отметив при этом, что после неминуемого, по ее мнению, освобождения Адама Осмаева его захотят похитить российские спецслужбы, чтобы вывезти в Россию. "Сейчас я готовлю открытое письмо в ООН с просьбой содействовать предоставлению Адаму статуса беженца в одной из тех стран, в которые мы обращались",— сказала она.

В пресс-службе управления СБУ в Одесской области комментировать заявление Амины Окуевой не стали.

Как ранее писал Главред, группу из трех молодых людей, организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе-феврале этого года, после того как в ней случайно сработала собранная жильцами бомба. Один из предполагаемых экстремистов, Руслан Мадаев, тогда погиб, а задержанный первым Илья Пьянзин признался сотрудникам СБУ, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Тремя неделями позже показания подельника подтвердил и другой задержанный жилец взорванной квартиры — чеченец Адам Осмаев. Причем сделал это под видеозапись, в которой назвал себя организатором покушений, а лидера северокавказских боевиков Доку Умарова — их заказчиком. Как выяснилось позже, сенсационные признания Адам Осмаев делал лишь для того, чтобы получить срок в Украине, избежав таким образом экстрадиции в Россию. Когда же украинский суд решил все же выдать его Москве, Адам Осмаев от своих показаний отказался, назвав при этом Илью Пьянзина "провокатором от российских спецслужб". Экстрадиции он избежал, вовремя обратившись в Европейский суд по правам человека.

фото: kommersant.ua/

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