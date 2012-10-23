Европа тратит на молодых безработных 200 миллиардов в год

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Проблема «потерянного поколения» – 14 миллионов молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, которые не работают и не учатся – стоит странам ЕС 153 миллиарда евро (200 миллиардов долларов) в год, что составляет 1,2% своего совокупного ВВП.

Об этом свидетельствуют данные агентства Eurofound (http://www.eurofound.europa.eu), которое провело соответствующее исследование, сообщает УКРИНФОРМ.

Эксперты заявляют, что Европа «не выполняет условий общественного договора» по отношению к молодежи, и, если так пойдет дальше, в Старом свете могут вспыхнуть восстания, подобные событиям «арабской весны».

Иссследование показало, что число молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, которые не работают и не учатся, достигло рекордного в истории Европы уровня. Еженедельно они обходятся экономике ЕС в 3 миллиарда евро (расходы на государственные пособия плюс потери от снижения уровня производства). Если исключить из подсчетов упущенную выгоду, то на одни только государственные пособия молодым безработным ЕС тратит 10.8 миллиарда евро в год.

С 2008 года расходы на содержание этой группы населения выросли на 28%. Наибольшую нагрузку несет Италия, экономика которой теряет из-за неиспользования потенциала молодежи 32.6 миллиарда евро в год. Франции эта социальная проблема обходится в 22 миллиарда евро, Великобритании — в 18 миллиардов евро в год.

Число работающих молодых европейцев снизилось в последние годы до рекордного уровня, и даже среди работающих без малого половина трудятся с неполной занятостью, на временных и случайных работах. Десять лет назад на временных работах были заняты примерно треть работающих молодых людей до 29 лет, в 2011 году таких было 42%. Доля работающих на неполную ставку за тот же период выросла с 9% до 30%.

Молодые аутсайдеры демонстрируют гораздо более высокий уровень разочарования в системе и низкий уровень участия в политике, нежели их работающие и учащиеся сверстники. Многие из них вовсе не имеют трудового опыта — даже среди безработных в возрасте 25-29 лет 28% никогда и нигде не работали.

Как ранее писал Главред, в сентябре 2012-го официальный уровень безработицы в Украине не изменился и составил 1,5%, то есть 416 тыс. безработных.

По данным Госстата, на 1 октября 2012 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 416 тыс. безработных. При этом количество безработных, получивших госпомощь в сентябре, составило 292,4 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного в этом месяце – 948 грн.

фото: takie.org/

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