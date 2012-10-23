Западные СМИ рассказали об одинокой борьбе Тимошенко перед выборами

23 октября 2012, 10:23

 

{1-}Западные СМИ активно обсуждают предстоящие парламентские выборы в Украине. Как пишет Кристиан Неф в издании "Der Spiegel", в передаче на украинском телеканале TVi обсуждается вопрос, кого поддерживать оппозиции в последние дни перед парламентскими выборами 28 октября - бывшего "оранжевого" главу МИДа Арсения Яценюка или чемпиона по боксу в тяжелом весе Виталия Кличко. Автор отмечает, что ни словом не упоминается символический лидер оппозиции Юлия Тимошенко, приговоренная к семи годам и уже полгода находящаяся в тюремной палате Харьковской железнодорожной больницы, - говорится в статье.

Тимошенко с момента заключения регулярно попадала в передовицы газет, напоминает автор, однако начиная с лета новостей от нее стало меньше. "То бывший премьер-министр обвиняла тюремное начальство в желании отравить ее с помощью радиоактивного излучения, то спала на бетонном полу под дверью, потому что ее товарищам по партии не дали разрешения на свидание", - пишет автор. В конце сентября, продолжает он, на YouTube появилось видео, где экс-премьер колотит по закрытой двери туфлей с десятисантиметровым каблуком; основной посыл этой записи, по словам автора, заключается в том, что женщина, у которой проблемы с позвоночником, никогда не наденет высокие каблуки. Берлинский врач Макс Айнхойпль после визита в прошлое воскресенье также заявил, что состояние бывшего премьера улучшилось, пишет InoPressa.

Журналисты удивляются ее молчанию, однако, по словам автора статьи, доверенные лица Тимошенко сконцентрировалась на том, чтобы оппозиция получила парламентское большинство, даже если при этом погибнет ее собственная партия.

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По мнению обозревателя, Тимошенко действительно удалось объединить часть рассорившейся оппозиции в единый фронт, ядро которого составляют ее партия «Батьківщина» и «Фронт змін» Яценюка, сейчас играющего роль лидера объединенной оппозиции вместо Тимошенко. "В парламенте группа должна сотрудничать с «УДАРом» Виталия Кличко и националистами из партии» Свобода», - пишет автор, - причем коалиция этих трех партий, по последним опросам, опережает президентскую партию".

Другая половина мест в парламенте, говорится в статье, будет занята одномандатниками. Тимошенко потребовала от членов партия «Батьківщини»  снять свои кандидатуры, если другие оппозиционеры получат больше голосов, что привело к снятию 26 кандидатур в пользу партии Кличко.

Автор указывает на то, что в случае обретения оппозицией парламентского большинства она сможет набрать необходимый минимум в 300 голосов в пользу закона об амнистии. Если он будет принят, то Тимошенко к выборам 2015 года уже выйдет из тюрьмы и выступит против Януковича. Однако в статье выражается сомнение, останется ли оппозиция после выборов единой. Так, Яценюк сам хочет стать президентом. Кличко же со своей партией вытеснил в рейтинге со второго места партию Тимошенко. Однако, по словам автора, дело не в его требовании "европейских стандартов для всех", а в том, что избиратели следили за боями за звание чемпиона мира и "считают его хорошим парнем".

"Заключенная Тимошенко знает, что она делает своих соратников заложниками собственных амбиций, но ей это, видимо, безразлично", - комментирует автор. По его словам, большинство нынешних депутатов партия «Батьківщини» могли бы сохранить свои мандаты, но после компромисса с Кличко и другими оппозиционными партиями многим придется уйти. При этом сомнительно, что новые депутаты впоследствии поддержат Тимошенко в борьбе за президентский пост.

Кроме того, указывает автор, на выборах 28 октября может произойти "революционное событие": в парламент могут попасть представители ультранационалистической партии Свобода. Не в последнюю очередь именно Тимошенко вывела правых из маргинального состояния. При этом председатель «Свободы» Олег Тягнибок старается отвлечь внимание от того, что его партия придерживается "традиции той самой Организации украинских националистов (ОУН), которая некоторое время сотрудничала с Гитлером", - говорится в статье.

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