Третьяков: мои соперники проигрывают, поэтому включили машину «черного пиара»

{1-} Оппозиционный депутат Александр Третьяков заявляет о том, что в последнюю неделю перед выборами против него запущена активная компания по дискредитации. Об этом он сказал в интервью журналистам.

«Для моих соперников абсолютно ясно, кто будет победителем выборов по округу № 218. Именно поэтому они начали активно использовать против меня «грязные» технологии», заявляет Третьяков.

По словам политика, некоторым кандидатам нужно научиться с достоинством принимать поражение, и, наконец, понять, что победителя выборов определяет украинский избиратель, а не мастерство владениями «черным пиаром».

«В 2004 году мы вместе с сотнями тысяч людей не для того вышли на Майдан и боролись против фальсификаций и лжи, чтобы сегодня на выборах они вновь стали избирательной «нормой». «Черные технологии», фальсификации и провокации в конечном итоге работают против того, кто их использует. А результаты выборов зависят только от избирателей округа № 218, которые, уверен, несмотря ни на какой «черный пиар», проголосуют по совести», отметил Третьяков.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на парламентские выборы по 218-му мажоритарному округу, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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