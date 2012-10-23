Фарион пообещала войну «гнидам в парламенте»

{1-}Член политсовета ВО «Свобода» Ирина Фарион во время встречи с избирателями рассказала, что баллотируется в Верховную Раду «из любви и ненависти».
Депутат считает, что "наша задача - доказать тем гнидам в парламенте, и тем, которые возглавляют сейчас государство, это – война», сказала кандидат в депутаты, передает Вголос.
«Почему я оставляю этот НУ "Львовская политехника", кафедру украинского языка и лучших собеседников, которыми являются студенты Львовской политехники? По двум причинам: из любви и ненависти. Я очень люблю вас (избирателей – ред.), чтобы начать любить их. Наша задача там - раздавить их с огромным удовольствием. Наша задача - доказать им, что родилось новое поколение. Идет лава на лаву. Одна упадет, другая останется. Нас не остановить », - сказала Фарион.
Напомним, 14 октября, в Киеве у памятника Шевченко на марш в честь 70-летия УПА, перед собравшимися выступила депутат Львовского облсовета Ирина Фарион, которая заявила, что «времена толерантности прошли» и призвала «точить сталь наших умов».
Как ранее сообщал Главред, Ирина Фарион в эфире украинского телевидения назвала русский «языком оккупантов».
«Откуда взялся русский язык? Кто его засеял, на каком гумне он вырос?», - отметила она.
«Если мы уравниваем этот язык на некоторых территориях и, в частности, в Донецке, с украинским, мы уравниваем в правах язык оккупанта с языком коренного населения», - добавила Фарион.
Фото Gazeta.ua
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