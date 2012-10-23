Тюремщики разрешили наблюдателю от ОБСЕ встретиться с Луценко

{1-}Руководство Пенитенциарной службы разрешило вице-президенту Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбурге Хабсбург Дуглас встретиться с Юрием Луценко в Менской колонии.

"В соответствии с обращением Луценко и на основании обращения вице-президента ПА ОБСЕ, полученного через МИД, руководство пенитенциарного ведомства предоставило разрешение госпоже Вальбург Габсбург Дуглас и руководителю программ Международного секретариата ОБСЕ госпоже Анне Черновой посетить сегодня, 23 октября, Луценко в колонии", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что, поскольку заключенный имеет право на одно краткосрочное свидание в месяц и Луценко использует его для встречи с представителями ПА ОБСЕ, руководство Менской исправительной колонии проинформировало посла США в Украине Джона Теффта о невозможности организации свидания с Луценко.

Пенитенциарная служба также сообщила, что посол ЕС в Украине Ян Томбински к руководству ведомства или исправительной колонии с просьбой о встрече с Луценко не обращался.

фото: EPA / UPG

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