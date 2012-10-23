На Ровенщине открыли первый памятник Бандере

{1-}В Ровенской области в райцентре Здолбунова открыли бюст лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере.

Это первый памятный знак в честь Бандеры, установленный в регионе.

Деньги на памятник были собраны за счет пожертвований. Как сообщили в местном отделении партии ВО "Свобода", удалось собрать 40 тысяч гривен. Правда, для расчета со скульптором необходимо собрать еще 15 тысяч гривен, пишут Украинские новости.

"До сих пор на Ровенщине ни одного памятного знака Бандере не было, - говорит жительница Здолбунова. - Хоть пару гривен из пенсии и послала, еще и деда своего раскрутила. Говорю ему - ты умрешь, а он будет стоять. Не важно - хороший вышел памятник или не слишком, зато первый" - сказала женщина.

В церемонии открытия приняли участие около 400 человек, включая представителей политических партий.

Напомним, в начале 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко, незадолго до окончания срока своих полномочий, присвоил Степану Бандере звание Героя Украины. Впоследствии, соответствующий президентский указ был отменен решением суда.

фото: gazeta.ua

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