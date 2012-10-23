Президент Сирии объявил всеобщую амнистию

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Президент Сирии Башар Асад 23 октября объявил всеобщую амнистию за преступления, совершенные "по сегодняшний день".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Исключение касается лишь "преступлений, связанных с терроризмом", отмечает телевидение, а также тех преступников, которые находятся в бегах. Амнистия будет действовать, если беглые преступники решать сдаться.

Под преступления, связанные с терроризмом, в частности подпадают действия вооруженной оппозиции, которые уже больше года ведут вооруженную борьбу с нынешними сирийскими властями.

Как ранее писал Главред, по данным Human Rights Watch военно-воздушные силы Сирии применяют против боевиков антиправительственных формирований кассетные бомбы советского производства, от которых отказались 77 стран мира.

В заявлении HRW говорится, что организация располагает данными, подтверждающими применение кассетных бомб в период с 9 по 12 октября этого года в провинциях Идлиб, Хомс, Алеппо и Латакия, а также в ходе боевых действий под Дамаском. Как сообщает HRW, в частности, сирийская армия неоднократно бомбила кассетными бомбами шоссе, которое проходит через город Мааррет-эн-Нууман, который стал ареной боев между правительственными войсками и боевиками.

Фото EPA/UPG

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