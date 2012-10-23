На Закарпатье автобус наехал на группу подростков и скрылся

{1-}На Закарпатье на автодороге между Иршавой и селом Брод микроавтобус «Мерседес», за рулем которого находился 25-летний житель Иршавы, наехал в темноте на группу молодых людей, которая возвращалась домой с дискотеки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВДУ в Закарпатской области.

Четверо из подростков них, в возрасте 16-18 лет, получили телесные повреждения. Самое тяжелое состояние у 17-летнего парня, который находится в реанимации.

После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия, бросив автомобиль. Машину доставили на штрафплощадку райотдела милиции, а на виновника аварии ожидает уголовная ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения и увечье людей.

Напомним, 16 октября, в Закарпатской области на Абранском перевале Воловецкого района (автодорога Киев - Чоп) перевернулся микроавтобус. В результате ДТП погибли 2 человека,4 человека с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы.

Водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» (перевозил 6 пассажиров) не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.



Фото: zak-umvs.gov.ua

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