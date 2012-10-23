Тюремщики ждут разрешения врачей вернуть Тимошенко в колонию

{1-}Государственная пенитенциарная служба обратилась к Минздраву относительно проведения заседания Международной медкомиссии в связи с заявлением экс-премьера Юлии Тимошенко о переводе из Центральной клинической больницы №5 "Укрзализныци" в колонию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

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"19 октября на имя начальника Качановской исправительной колонии (№54) осужденной Тимошенко было подано заявление о ее желании быть переведенной из ЦКБ "Укрзализныци", где она в настоящее время проходит курс реабилитации, в колонию. В связи с этим ГПтС обращается к Министерству здравоохранения Украины о созыве Международной медицинской комиссии при участии украинских медиков и врачей немецкой клиник, которые непосредственно руководят реабилитационным процессом осужденной, с дальнейшим проведением консилиума для принятия решения по существу заявления осужденной", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что окончательное решение о возможности возвращения Тимошенко в Качановскую исправительную колонию будет принято в соответствии с выводом Международной медицинской комиссии.

Напомним, 22 октября, главный врач ЦКБ№5 Михаил Афанасьев сообщил, что решение о выписке Тимошенко будут принимать немецкие врачи.

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