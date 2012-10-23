Задержание Развозжаева не могло состояться без ведома СБУ - разведчик

{1-}Почетный председатель Объединения ветеранов разведки Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский убежден, что похищение российского оппозиционера Леонида Развозжаева на территории Украины и дальнейшая транспортировка его в Москву не могло состояться без согласования и при поддержке украинских силовых структур.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Такие акции называются достаточно емко - "агрессия", и они пресекаются всеми доступными средствами охраны и обороны той страны, на территории которой они происходят", - отметил Скипальский.

"Я думаю, что мы преувеличиваем возможности ФСБ в данном случае. Если бы это сделало ФСБ накануне визита нашего президента, МИД по меньшей мере объявил бы ноту, а визит не состоялся, потому что это выглядит достаточно деструктивно, я бы сказал, что это позорно для нашего государства и унизительно, когда это произошло. Я не верю. Я не верю почти на 100%, что это произошло без согласования с украинской стороной", - заявил генерал-лейтенант.

Он также убежден, что поспешность при выполнении этой акции привела к тому, что все пытаются отмежеваться от этого и не бросить тень на то или иное ведомство. "Безусловно нарушен целый ряд процедурных вопросов, есть отработанная процедура. Посмотрите, если наша власть обращается по Авакову в Италию, или по Данилишину в Чехию - там люди попросили документы, посмотрели их и затем принимают решения, так и Украина должна действовать", - объяснил Скипальский.

Он выразил уверенность в том, что задержание Развозжаева было согласовано между спецслужбами двух стран.

"Если бы этот вопрос не был согласован, то сегодня, вчера, командующий пограничными войсками господин Литвин должен был подать в отставку. Потому что если самолеты перелетают через границу бесконтрольно, или с группой спецназовцев российских спецслужб, которые действуют на территории Украины - я в это не верю", - добавил он.

Как сообщалось, ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что им не поступали официальные обращения от российских правоохранительных органов или каких-либо других структур по поводу розыска или задержания Развозжаева.

Служба безопасности Украины также утверждает, что правоохранительные органы России не обращались к Украине с просьбами задержать оппозиционера. Эксперты говорят, что самостоятельно русские спецслужбы действовать не могли.

Фото : leftpenza.ru

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