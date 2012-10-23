В России объяснили, почему не снизят цену на газ для Украины

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Цена российского газа для Украины является совершенно справедливой, а страны Восточной Европы платят еще больше.

Об этом глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил в беседе с журналистами в Ново-Огарево, сообщает КоммерсантЪ.Украина.

«Мы объяснили же им (Украине. – Ред.), что страны Восточной Европы платят за российский газ еще больше!» – укоризненно заметил глава путинской администрации.

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Эти слова стали реакцией на замечание Президента Украины Виктора Януковича, что в переговорах по газовому вопросу Украина хочет выйти на справедливую формулу цены.

Как ранее писал Главред, Президент Виктор Янукович после переговоров с Президентом России Владимиром Путиным заявил, что Киев продолжает переговоры с Москвой по вопросу экономически обоснованной цены на газ.

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"Переговоры по актуальному для Украины так называемому газовому вопросу продолжаются, и мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную справедливую форму установления цены на газ для нашей страны", – сказал Янукович.

фото: president.gov.ua



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