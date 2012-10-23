МИД рассказал, насколько важен был визит Януковича в Москву

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Рабочий визит Президента Украины Виктора Януковича в Россию стал важным событием для развития украинско-российских отношений.

Об этом на брифинге в Киеве 23 октября заявил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Рабочий визит стал важным событием для развития украинско-российского диалога, он имел четкое практическое содержание и был призван дать толчок в реализации совместных проектов и решить отдельные проблемы экономического характера", – сказал дипломат.

Как ранее писал Главред, в понедельник, 22 октября, Президент Украины Виктор Янукович посетил РФ и провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. На встрече был поднят целый ряд тем и подписаны несколько документов.

фото: президент.рф

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