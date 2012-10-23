Кабмин хочет экспериментировать с социалкой

{1-}В следующем году украинская власть намерена экспериментировать с представлением социальных услуг.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко на Международном форуме "Украина: проект развития", передает ЛИГАБизнесИнформ.

Тигипко отметил, что система социальных услуг в Украине работает с последствиями проблем, а во всем мире - на их упреждение. По его словам, важно, чтобы социальные работники на местах своевременно выявляли проблемы и предлагали решения.

Вице-премьер также считает, что необходимо создание определенной социальной инфраструктуры, которая бы позволяла социальным работникам решать те проблемы, которые возникают у людей.

"Очень важно введение конкуренции в области оказания социальных услуг. Мы приняли соответствующий закон. Сейчас готовим соответствующие стандарты с общественными организациями. И я считаю, что 2013 год должен стать экспериментальным для того, чтобы по максимальному количеству социальных услуг мы провели эксперименты в регионах. А в 2014 году это должно в массовом плане применяться по всей стране. Практика всех зарубежных стран показывает, что общественные организации делают это более дешево и более качественно", - сказал Тигипко.

Напомним, ранее Тигипко заявил, что сейчас в Украине насчитывается уже почти 5 миллионов человек с нелегальным трудоустройством.

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