Гузар: украинцам поздно выходить на улицы после выборов

{1-}Участник инициативной группы «Первого декабря», кардинал Любомир Гузар считает, что выходить на улицы после выборов - поздно.

Об этом он заявил в эфире "5 канала", сообщили в пресс-службе инициативы.

"Это немножко поздно, после выборов. Гражданство должно подготавливаться к выборам", - считает Гузар.

По его мнению, подготовка должна быть проведена до выборов, чтобы общественность "должным образом вела себя на выборах".

В частности, Гузар заверил, что подобная подготовка должна способствовать обеспечению выбора, а не просто голосованию.

"Что будет после того, я не знаю. Я не берусь прогнозировать, что будет после выборов. Я хотел сказать, что Украина не перестанет существовать после выборов, как бы это не пошло, Украина останется. Мы уже столько разных трагедий пережили, что переживем, если выборы не будут справедливыми, честными, то и это переживем", - отметил Гузар.

Напомним, ранее Любомир Гузар призвал украинцев не продавать свои голоса на выборах, заявив, что сознательно продавая свой голос на выборах, украинцы своими же руками продают свою свободу.



По словам Любомира Гузара, «быть свободным значит быть ответственным. Вот идут выборы. А люди продаются, и продаются легко, легко идут на то, чтобы положить себе в карман какие-то лишние пару гривен и забрать пару килограммов чего-то съедобного... Но думают ли они о том, что при этом продают свою свободу?.. Я думаю, что многие люди хотят быть свободными, но свобода – то очень большое понятие, и не исключительно политическое, - сказал Гузар.

фото: прес-служба МВС

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