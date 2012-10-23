Луценко будет голосовать в клубе для осужденных

{1-}28 октября в день выборов бывший руководитель МВД Юрий Луценко будет голосовать в клубе Менской колонии № 91.

Об этом сообщил начальник управления Государственной пенитенциарной службы в Черниговской области Александр Доробалюк, пишет УНН.

"Юрий Луценко числится за 7 отделением Менской исправительной колонии № 91. Голосовать будет, как и другие осужденные на специально оборудованном избирательном участке, который расположен на территории колонии, а именно в клубе для осужденных", - сообщил Доробалюк.

По словам начальника управления пенитенциарной службы в Черниговской области, осужденные будут голосовать согласно разработанному для них графику, ведь общее число осужденных составляет около 1 тыс. человек.

"Голосовать он будет на основании карточки осужденного. Это документ, удостоверяющий личность голосующего в пенитенциарном учреждении", - сказал тюремщик.

Напомним, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко будет голосовать на избирательном участке ЦКБ № 5 в Харькове. По словам пресс-секретаря, бывшему премьеру принесут в палату урну для голосования.

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