Посол Евросоюза: «В Украине нет цензуры»

Западные СМИ со ссылкой на известную неправительственную организацию Freedom House отмечают, что ситуация со свободой слова в Украине — одна из лучших среди стран СНГ.

Накануне парламентских выборов в Украине западные средства массовой информации все чаще обращают свое внимание на ситуацию в нашей стране. В одной из последних обзорных публикаций американский интернет-портал Toonary Post дает довольно высокую оценку свободе слова в Украине. Масс-медиа ссылается на слова нового главы представительства Евросоюза в Украине Яна Томбинского, который недавно заявил: он считает, «что в Украине нет цензуры и существует полная свобода самовыражения». Впрочем, посол ЕС указал и на некоторые недостатки, связанные с возможностью граждан доносить свою позицию через средства массовой информации. «Конечно же, вы можете говорить все, что угодно, через Youtube, — цитируют дипломата «ФАКТЫ». — Однако это не то же самое, что доступ к государственному телевидению или другим СМИ».

Американский портал также ссылается на сентябрьский доклад известной неправительственной организации Freedom House. В нем Украина получила максимальную оценку среди всех стран СНГ за степень развития свободы слова. «В Украине относительно либеральное законодательство, регулирующее интернет и доступ к информации», — говорится в докладе. В документе также отмечается, что широкополосный интернет в Украине является достаточно доступным, подключение к нему в стране неуклонно растет.

В качестве еще одного примера проявления свободы слова в Украине Toonary Post приводит недавно проходившие в Киеве 64-й Всемирный газетный конгресс и 19-й Международный форум редакторов, в которых приняло участие около тысячи представителей ведущих мировых СМИ из более чем 90 стран. В их ходе руководители международных средств массовой информации имели возможность встретиться с украинскими правительственными чиновниками и выразить свое мнение о свободе слова в Украине.