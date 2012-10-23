У МИДа нет позиции по похищению Развозжаева: вопрос изучается

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Министерство иностранных дел Украины прокомментирует заявление верховного комиссара ООН по делам беженцев по поводу исчезновения российского оппозиционера Леонида Развозжаева после изучения соответствующих документов.

Об этом на брифинге 23 октября заявил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы этот вопрос сейчас внимательно изучаем, и когда у нас будет позиция – мы обязательно дадим комментарий. Украина придерживается взятых на себя международных обязательств, и поэтому наш ответ должен быть обоснованным и основательным, на базе тех документов, которые мы получим", – сообщил дипломат.

В то же время, он отметил, что украинское внешнеполитическое ведомство не получало никаких обращений от российской стороны относительно данного человека и подчеркнул, что МИД не занимается поиском иностранцев на территории Украины, вопросы пересечения границы относятся к компетенции других ведомств.

Как ранее писал Главред, Верховный комиссар ООН по делам беженцев выразила глубокую обеспокоенность исчезновением в Киеве участника российского «Левого фронта» Леонида Развозжаева, который просил политического убежища.

В заявлении Верховного комиссара также указано, что в случае выдачи просителя об убежище "стране происхождения, без уважения существующих процедур, это может привести к тому, что государство будет привлечено к ответственности за грубое нарушение национального и международного права".

фото: Левый Фронт - Пенза

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