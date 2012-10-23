В Киеве с лозунгами "В Европу - через ж..." протестовали против биопаспортов

Сегодня, 23 октября, под Администрацией Президента прошла очередная акция протеста против внедрения в Украине биометрических паспортов.

Участники акции против нового закона о биопаспортах «Грандиозная паспортная афера - 46 миллионов обманутых» в ходе театрального перфоменса продемонстрировали, что произойдет, если Президент Виктор Янукович подпишет принятый Верховной Радой закон депутата-регионала Василия Грицака «О Едином государственном демографический реестр и документы, подтверждающие гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», сообщает УНИАН.

После театрального представления состоялся уличный брифинг, в ходе которого правозащитники, эксперты, общественные активисты рассказали об угрозах закона о едином демографический реестр и биометрические паспорта.

Участники акции также передали Президенту обращение с требованием ветировать закон о паспортах и единственный демографический реестр, которое поддержали более 50 общественных организаций.

Ранее «Главред» сообщал, что украинцы уже с 1 января 2013 года смогут получить биометрические паспорта для выезда за границу.



Напомним, 2 октября Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о Едином государственном демографическом реестре. Это документ предусматривает внедрение электронных паспортов для украинцев.



В паспорт гражданина Украины вносится следующая информация: название государства; название документа; фамилия, имя лица; пол; гражданство; дата рождения; уникальный номер записи в реестре; номер документа; дата окончания срока действия документа; дата выдачи документа; уполномоченный субъект, выдавшие документ; место рождения; оцифрованный образ лица; оцифрованная подпись.

фото: УНИАН

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