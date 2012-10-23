Янукович уверен в победе «Шахтера» над «Челси»

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Президент Украины Виктор Янукович говорил об матче «Шахтера» с «Челси» со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время встречи в Москве и совершенно уверен в победе нашей команды 23 октября.

Об этом глава государства рассказал журналистам сегодня в Симферополе, комментируя по их просьбе сегодняшний поединок в Лиге Чемпионов, сообщает Интерфакс-Украина.

«Я думаю, «Шахтер» победит, и настроение очень боевое», – заявил Президент.

Как ранее писал Главред, президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов также надеется, что его клуб одержит победу в матче Лиги чемпионов против действующего чемпиона «Челси» и испортит день рождения владельцу английского клуба Роману Абрамовичу.

«У него (Абрамовича. – Ред.) послезавтра день рождения, и мы постараемся все сделать для того, чтобы его команда его не поздравила. У нас хорошие и теплые дружеские отношения, но на поле будет борьба. Надеюсь, от этой борьбы выиграет, прежде всего, болельщик. И очень желательно, чтобы победили именно наши болельщики и получили огромное удовольствие», – сказал Ахметов.

«Чем сильнее соперник, тем почетнее победа над ним», – подчеркнул президент клуба.

фото: president.gov.ua/

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