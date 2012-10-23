В Москве Развозжаеву предъявлены обвинения: светит 10 лет

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В России помощнику депутата Госдумы Ильи Пономарева Леониду Развозжаеву предъявлены официальные обвинения в подготовке массовых беспорядков. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил 23 октября, сообщает КоммерсантЪ.

"Развозжаеву предъявлено обвинение по по ст.ст. 30 и 212 УК РФ (приготовление к организации массовых беспорядков)", — собщил он.

Он также добавил, что еще одному подозреваемому по этому делу лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову, который находится под подпиской о невыезде, обвинение будет предъявлено 26 октября.

Кроме того, следствие заявило отвод адвокату господина Развозжаева Виолетте Волковой в связи с тем, что интересы ее подзащитного не совпадают с интересами Сергея Удальцова и Контстантина Лебедева, которые также находятся под защитой госпожи Волковой.

Как ранее писал Главред, как ранее писал Главред, Верховный комиссар ООН по делам беженцев выразила глубокую обеспокоенность исчезновением в Киеве участника российского «Левого фронта» Леонида Развозжаева, который просил политического убежища.

В заявлении Верховного комиссара также указано, что в случае выдачи просителя об убежище "стране происхождения, без уважения существующих процедур, это может привести к тому, что государство будет привлечено к ответственности за грубое нарушение национального и международного права".

Напомним, о похищении Леонида Развозжаева, который пытался получить убежище в агентстве ООН по делам беженцев в Киеве, впервые было публично заявлено на митинге оппозиции в Москве 20 октября. Как сообщалось, Развозжаев был посажен неизвестными в машину возле отделения агентства и увезен в неизвестном направлении.

Вечером 21 октября стало известно, что Развозжаев находится в Москве. Тогда же Басманный суд санкционировал его арест на два месяца. 22 октября Следственный комитет РФ заявил, что Развозжаев написал явку с повинной и сам обратился в российские правоохранительные органы.

фото: Левый Фронт - Пенза

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