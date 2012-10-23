Украинцам будет проще легально работать в Польше

{1-}Польша планирует упростить процедуру легализации граждан других стран, которые приезжают к ней на работу и учебу, сообщили в Польском МИД.

"Увеличение срока действия разрешения на временное пребывание для иностранцев с 2 до 3 лет, одно разрешение на пребывание и работу в Польше или разрешение на временное пребывание на 2 года для иностранцев, которые учатся - это лишь некоторые из предложенных нововведений", - заверили в ведомстве, сообщает УНИАН.

Кроме того, студенты-иностранцы после утверждения законопроекта смогут получать первое разрешение на пребывание в стране на 15 месяцев, а следующее - на 2 года вместо действующих сейчас 12-месячных разрешений.

В то же время власть планирует обязать иностранцев, желающих получить разрешение на постоянное пребывание в стране, выучить польский язык. "Иностранцы должны знать польский язык на уровне, по крайней мере, A2. Эти способности будут подтверждаться государственным сертификатом или свидетельством об окончании соответствующей школы", - отметили в МИД.

Как сообщалось, в августе 2012 года Польша упростила предоставления польского гражданства, сделав возможным его получение практически всем иностранцам, которые легально проживают в Польше не менее 8 лет. По данным UDSC, на начало текущего года в 38-миллионной Польше легально проживали свыше 100 тысяч иностранцев, почти 30 тысяч из которых были гражданами Украины.

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