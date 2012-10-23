Янукович заочно отчитал Азарова за бюрократизм

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Президент Украины Виктор Янукович резко раскритиковал правительство за нарушение принципов дерегуляции и намерение ввести излишне бюрократизированную централизованную выдачу разрешительных документов на пользование недрами.

Об этом глава государства заявил в Симферополе на совещании с хозяйственным активом Крыма, сообщает УНИАН.

«Министерство экологии потянуло на себя одеяло и хочет замкнуть всю разрешительную систему на себе, чтобы ехали в Киев и брали разрешение в Минэкологии. Я этого не допущу», – сказал Янукович.

Глава государства акцентировал внимание на персональной ответственности по данному вопросу министра экологии Эдуарда Ставицкого и премьер-министра Николая Азарова.

«Передаю привет и министру, и премьер-министру. Если такое постановление принято, мы его отменим», – добавил он.

Глава государства также заявил, что чиновники стоят на пути процесса дерегуляции в Украине.

«Вот здесь на первом ряду сидят министры. Вот эти чиновники являются моими оппонентами», - сказал В.Янукович, обращаясь к залу.

Как ранее писал Главред, 17 октября Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации полномочий органов исполнительной власти в сфере экологии и природных ресурсов, в том числе на местном уровне».

Закон предлагает внести изменения в деятельность 4 центральных органов исполнительной власти, а именно: Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Государственной службы геологии и недр Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, Государственной экологической инспекции Украины.

В развитие этого закона Кабмин собирался принять постановление, которое предусматривало закрытие региональных представительств Министерства экологии и природных ресурсов по выдаче разрешительных документов на пользование недрами.

фото: president.gov.ua/

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