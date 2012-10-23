Пограничники: Развозжаев покинул Украину сам и ни на что не жаловался

{1-}Российский оппозиционер Леонид Развозжаев покинул территорию Украины 19 октября, никаких жалоб пограничникам во время паспортного контроля он не озвучивал.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, пишет Интерфакс-Украина.

"От него не поступало никаких жалоб во время прохождения контроля в пункте пропуска, никаких заявлений либо других действий, на которые бы обратили внимание пограничники, не было", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пограничников, согласно базе данных Госпогранслужбы, Развозжаев въехал на территорию Украины 16 октября, а покинул ее 19 октября через пункт пропуска по действительному документу. При этом в службе не смогли сказать, в каком именно пункте пропуска пересек границу оппозиционер.

Отвечая на вопрос , был ли кто-то с ним во время пересечения границы, в ведомстве уточнили, что согласно правилам человек самостоятельно проходит паспортный контроль.

Напомним, о похищении Леонида Развозжаева, который пытался получить убежище в агентстве ООН по делам беженцев в Киеве, впервые было публично заявлено на митинге оппозиции в Москве 20 октября. Как сообщалось, Развозжаев был посажен неизвестными в машину возле отделения агентства и увезен в неизвестном направлении.



Вечером 21 октября стало известно, что Развозжаев находится в Москве. Тогда же Басманный суд санкционировал его арест на два месяца. 22 октября Следственный комитет РФ заявил, что Развозжаев написал явку с повинной и сам обратился в российские правоохранительные органы.

23 октября, Леониду Развозжаеву предъявлены официальные обвинения в подготовке массовых беспорядков. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

фото: Левый Фронт - Пенза

Новости по теме:

Вывезенный из Киева оппозиционер рассказал о пытках, опубликовано видео



СБУ открестилась от задержания российского оппозиционера



В Москве Развозжаеву предъявлены обвинения: светит 10 лет

У МИДа нет позиции по похищению Развозжаева: вопрос изучается



Задержание Развозжаева не могло состояться без ведома СБУ - разведчик