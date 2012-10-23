Михальчишин считает, что все земельные операции за 5 лет нужно проверить

Кандидат в депутаты Верховной Рады Юрий Михальчишин считает, что все земельные операции в Украине за последние пять лет должны быть проверены.



Об этом он заявил в эфире Первого национального, пишет Ukranews.



По его словам, несмотря на действующий мораторий на торговлю землей сельскохозяйственного назначения, в интернете находятся много объявлений о продаже таких участков. Больше таких предложений в Киеве и Крыму.



Михальчишин отметил, что палитра злоупотреблений и преступных действий в земельной сфере чрезвычайно широка: незаконный вывод пашни из категории земель сельскохозяйственного назначения, продажа земли по теневым схемам, выдача нескольких государственных актов на один и тот же участок, и даже экспорт черноземов.



Кандидат также привел данные Госагентства земельных ресурсов, согласно которым площадь сельскохозяйственных угодий в 1994 году составляла 41,9 млн га, а в 2011 году 41,6 млн га. То есть, за 17 лет они сократились на 333 тыс. га (по 20 тыс. га в год).



Михальчишин считает, что без решения проблемы незаконной продажи таких участков невозможно составить полный и точный кадастр земель.