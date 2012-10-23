Заключенные в тюрьмах голосуют за тех, кто их туда посадил — Симоненко

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Заключенные в украинских тюрьмах голосуют за власть, которая их туда посадила.



Об этом заявил лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в комментарии корреспонденту ГолосUA.

«Есть одна удивительная вещь: заключенные в тюрьмах голосуют за власть, которая их туда посадила. Причем есть много примеров и фактов, когда люди были незаконно задержаны, показания выбивали различными методами, в том числе и пытками. Люди отбывают там срок и голосуют за эту власть. Это удивительная ситуация с точки зрения демократии», - отметил политик.

Причина этого, по его словам, что власть заставляет голосовать за себя теми же методами, которыми выбивались неправдивые показания для того, чтобы посадить в тюрьму.

«В тюрьме такие же методы и дальше продолжают иметь место», - добавил Симоненко.

фото: golos.ua