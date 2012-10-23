В Киевской области чиновник спустил журналиста с лестницы

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В городе Бровары Киевской области местные чиновники напали на журналистов.

Народные избранники разбили мобильные телефоны двух корреспондентов, а третьего сбросили вниз с лестницы, сообщает ТСН.

Инцидент произошел в субботу, 20 октября, в доме культуры «Прометей». Журналисты хотели попасть на встречу с премьером Николаем Азаровым, который в Броварском центре культуры должен был встретиться с местным партактивом.

Однако вместо того, чтобы пропустить представителей прессы в помещение, заместитель председателя Броварской райгосадминистрации Николай Миронец, другие чиновники администрации и местной ячейки Партии регионов, а также их водители и охранники начали толкать журналистов, выбивать из рук камеры.

Как рассказала пострадавшая журналистка Алина Дяченко, ей разбили телефон, но ни милиция, ни глава Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк никак на это не отреагировали.

«Стоял в одном метре от нас милиционер, у которого на глазах все это произошло, и которому мы сразу же сказали: задержите этого человека, вы же видели, как он разбил два телефона двух журналистов. А милиционер стоял и улыбался», – рассказала Дяченко.

Также остался без телефона журналист Андрей Качор. «Неизвестный сзади на меня набросился, начал заламывать руки с целью выхватить телефон. И это удалось. Он вырвал телефон, бросил его об землю», – рассказал журналист, показав разбитый мобильный.

О том, что произошло, журналисты рассказали губернатору Киевской области Анатолию Присяжнюку, на что он лишь попросил: «Малышка, давай не дури себя и не дури детей... Не врите».

Позже заместитель главы Броварской районной организации Партии регионов Арсений Кушниренко заявил, что встреча с Азаровым была закрытой для прессы. К тому же журналисты неправильно себя вели, заверил политик.

Еще больше досталось журналисту Роману Бочкалу, который впоследствии пытался выяснить, почему чиновники и их охранники толкали журналистов и разбивали их телефоны.

Заместитель главы Броварской райгосадминистрации Николай Миронец с силой толкнул Бочкала с лестницы, когда тот хотел взять у чиновника комментарий. Журналист пролетел до лестничной площадки и только чудом не сломал себе шею. А Миронец тем временем просто прошел мимо него.

видео: tsn.ua

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