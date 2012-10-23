Тимошенко еще раз попросила вернуть ее в колонию

{1-}Экс-премьер Юлия Тимошенко обратилась еще с одним заявлением к главному врачу больницы «Укрзализныци», в котором просит вернуть ее из больницы в Качановскую колонию.

Об этом на брифинге перед харьковской больницей сообщил журналистам адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк, передает УНИАН.

«Сегодня Юлия Владимировна повторно обратилась с заявлением к главному врачу больницы и к начальнику колонии с заявлением, чтобы ее все же перевели в колонию, потому что в тех условиях, в которых она сейчас находится, невозможно лечиться», - сказал Плахотнюк.

По его словам, к заявлению в качестве приложения была приобщена позиция немецкой клиники «Шарите» относительно возможности продолжения лечения Тимошенко в больнице. Плахотнюк зачитал перевод заявления клиники «Шарите» относительно распространения видео из палаты Тимошенко. В заявлении, в частности, осуждается «очередное неправомерное использование конфиденциальной информации», невозможность ведения доверительных бесед между врачом и пациенткой в харьковской больнице.

«Таким образом, украинская тюремная администрация подтвердила высказанные еще в марте 2012 года опасения врачей «Шарите», что в таких условиях, которые являются несовместимыми, в том числе с принципами Комитета противодействия пыткам, успешное лечение пациентки невозможно», - процитировал письмо председателя правления клиники «Шарите» Карла Макса Айнхойпля Плахотнюк.

По мнению адвоката, дальнейшее пребывание Тимошенко в харьковской больнице «будет ничем иным, как продолжением насильственного содержания ее здесь».

По мнению Плахотнюка, пенитенциарная служба обязана вернуть Тимошенко в Качановскую колонию.

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Как сообщалось ранее, 19 октября Юлия Тимошенко обратилась с заявлениями к начальнику Качановской исправительной колонии и главному врачу харьковской больницы № 5 с требованием прекратить ее лечение и перевезти в тюремную камеру.

"Несмотря на незаконченное лечение, прошу выписать меня из Центральной клинической больницы "Укрзализныци", - написала Тимошенко в своем заявлении.

Экс-премьер считает невозможным продолжать лечение под постоянным надзором скрытых видеокамер, записи из которых обнародованы в Интернете. "Учитывая изложенное и ввиду того, что мое лечение еще не закончено, требую от вас выписать меня из больницы в ближайшее время и оказать соответствующую медицинскую помощь", - требует она.

23 октября тюремщики обратились в Минздрав с просьбой созвать Международную медицинскую комиссию при участии украинских медиков и немецких врачей, которые непосредственно руководят реабилитационным процессом осужденной экс-премьер-министра Тимошенко, с последующим , - процитировал письмо председателя правления клиники

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проведением консилиума для принятия решения по заявлению осужденной о переводе в колонию.

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Напомним, 22 октября, главный врач ЦКБ№5 Михаил Афанасьев сообщил, что решение о выписке Тимошенко будут принимать немецкие врачи.

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