Тимошенко еще раз попросила вернуть ее в колонию

{1-}Экс-премьер Юлия Тимошенко обратилась еще с одним заявлением к главному врачу больницы «Укрзализныци», в котором просит вернуть ее из больницы в Качановскую колонию.
Об этом на брифинге перед харьковской больницей сообщил журналистам адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк, передает УНИАН.
«Сегодня Юлия Владимировна повторно обратилась с заявлением к главному врачу больницы и к начальнику колонии с заявлением, чтобы ее все же перевели в колонию, потому что в тех условиях, в которых она сейчас находится, невозможно лечиться», - сказал Плахотнюк.
По его словам, к заявлению в качестве приложения была приобщена позиция немецкой клиники «Шарите» относительно возможности продолжения лечения Тимошенко в больнице. Плахотнюк зачитал перевод заявления клиники «Шарите» относительно распространения видео из палаты Тимошенко. В заявлении, в частности, осуждается «очередное неправомерное использование конфиденциальной информации», невозможность ведения доверительных бесед между врачом и пациенткой в харьковской больнице.
«Таким образом, украинская тюремная администрация подтвердила высказанные еще в марте 2012 года опасения врачей «Шарите», что в таких условиях, которые являются несовместимыми, в том числе с принципами Комитета противодействия пыткам, успешное лечение пациентки невозможно», - процитировал письмо председателя правления клиники «Шарите» Карла Макса Айнхойпля Плахотнюк.
По мнению адвоката, дальнейшее пребывание Тимошенко в харьковской больнице «будет ничем иным, как продолжением насильственного содержания ее здесь».
По мнению Плахотнюка, пенитенциарная служба обязана вернуть Тимошенко в Качановскую колонию.
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Как сообщалось ранее, 19 октября Юлия Тимошенко обратилась с заявлениями к начальнику Качановской исправительной колонии и главному врачу харьковской больницы № 5 с требованием прекратить ее лечение и перевезти в тюремную камеру.
"Несмотря на незаконченное лечение, прошу выписать меня из Центральной клинической больницы "Укрзализныци", - написала Тимошенко в своем заявлении.
Экс-премьер считает невозможным продолжать лечение под постоянным надзором скрытых видеокамер, записи из которых обнародованы в Интернете. "Учитывая изложенное и ввиду того, что мое лечение еще не закончено, требую от вас выписать меня из больницы в ближайшее время и оказать соответствующую медицинскую помощь", - требует она.
23 октября тюремщики обратились в Минздрав с просьбой созвать Международную медицинскую комиссию при участии украинских медиков и немецких врачей, которые непосредственно руководят реабилитационным процессом осужденной экс-премьер-министра Тимошенко, с последующим , - процитировал письмо председателя правления клиники
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проведением консилиума для принятия решения по заявлению осужденной о переводе в колонию.
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Напомним, 22 октября, главный врач ЦКБ№5 Михаил Афанасьев сообщил, что решение о выписке Тимошенко будут принимать немецкие врачи.
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