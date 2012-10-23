К знаменитому актеру Юрию Соломину срочно вызвали врачей

{1-}Художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину стало плохо на работе, в театральном училище им. Щепкина, куда была вызвана скорая помощь.

Об этом сообщил ректор учебного заведения Борис Любимов.

По словам собеседника агентства, который находится рядом с Соломиным, "есть подозрение на гипертонический криз. ", пишет РИА Новости.

"Ничего страшного, Бог даст. Пока непонятно, будут забирать его в больницу или отпустят домой, но он, конечно, хочет домой. И вообще, он веселый и шутит", - сказал Любимов.

Актер театра и кино, народный артист СССР Юрий Соломин родился в 1935 году, с детства участвовал в спектаклях городского Дворца пионеров. Учился в Высшем театральном училище им. Щепкина на курсе актрисы Веры Пашенной. Окончив училище, в 1957 Соломин поступил в труппу Малого, а в 1988 году стал худруком театра. С 1961 года преподает в родном училище им. Щепкина.

Помимо участия в многочисленных спектаклях, актер известен ролями в фильмах "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам" и других. Одна из недавних работ - роль отца Исаева в 16-серийном телевизионном фильме "Исаев".

фото: ua.glavred.info

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