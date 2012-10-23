Байкеры, с которыми Путин ездил в Крыму, втянуты в дело об убийстве

23 октября 2012, 17:54

Старейший в России байкерский клуб "Ночные волки", члены которого лично знакомы с президентом РФ Владимиром  Путиным и даже оказывали ему поддержку в ходе избирательной кампании, втянут в запутанную криминальную историю с убийством. Официальных данных на сегодняшний день немного - известно лишь, что в результате конфликта байкеров с "коллегами" из другого клуба погиб один и пострадали несколько человек. Стороны конфликта винят друг друга и представляют противоречивые версии случившегося.

Напомним, "Ночные волки" являются организаторами патриотического мотофестиваля в Севастополе, где байкеров неоднократно посещал Владимир Путин. В 2011-м году он даже возглавил колонну, после чего назвал байкеров "братьями". Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург) знаком с Путиным не первый год и накануне президентских выборов стал доверенным лицом кандидата. 

Как говорится в сообщении Следственной комиссии, возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего участника мотоциклетного клуба "Три дороги". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. "е,и" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство)", сообщает Newsru.

Как выяснили следователи, на территории гаражно-строительного кооператива "Октябрьский" в Зеленограде между байкерами из мотоклубов "Ночные волки" и "Три дороги" произошла драка с применением оружия: "Подозреваемый из принадлежащего ему охотничьего ружья произвел несколько выстрелов в сторону членов клуба "Ночные волки". "В результате от полученного огнестрельного ранения один из байкеров скончался", - сообщают в ведомстве, и это пока единственная официальная информация о произошедшем ЧП.

В мотоклубе "Три дороги" просят не смешивать трагедию и политику

Что же касается объяснений участников конфликта, то здесь показания разнятся. В "Трех дорогах" обвинили "волков" в агрессии: те якобы изначально приехали, чтобы "разобраться", и с ходу набросились на зеленоградских байкеров. "Ночные волки" же уверяют, что пришли с миром, но их неадекватно встретили бывшие товарищи, которые якобы очень изменились за последнее время.

 "В неспровоцированном столкновении был убит байкер Валерий Белый (настоящая фамилия Родителев – ред.), и ранены двое других… Валерий Белый погиб не в некой коллективной драке - он погиб, пытаясь обезоружить человека, в невменяемом состоянии ведшего огонь из ружья по всем вокруг - в том числе и по членам собственного клуба", - говорится в заявлении "Ночных волков", опубликованном на сайте мотоклуба.

"Волки" опровергают предположение ряда СМИ о том, что причиной конфликта стала борьба двух клубов за влияние, в том числе, на бизнес. Никакого раскола в байкерском движении нет, уверяют они и подчеркивают, что до недавнего времени тесно сотрудничали с "Тремя дорогами". "У нас есть основания полагать, что в основе возникшего конфликта лежало вмешательство криминальных групп, связанных с наркоторговлей, пытавшихся добиться от представителей клуба "Три дороги" участия в своей деятельности", - заявляют байкеры.

Байкеры увидели в происходящем политическую подоплеку, обвинив журналистов в черном пиаре. Приверженность "Ночных волков" здоровому образу жизни, идее восстановления союзного государства, противодействию гомосексуализму, наркомании - это то, что не нравится оппозиционным СМИ, считают байкеры.

Как сообщал Главред, в июле во время визита в Украину президент России сразу поехал в лагерь клуба байкеров "Ночные волки". Для того, чтобы поприветствовать своих давних товарищей и их лидера "Хирурга", Путин сделал по пути из Севастополя в Ялту незапланированную остановку и только потом отправился на переговоры с Виктором Януковичем. 

фото: kremlin.ru

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