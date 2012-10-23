Тимошенко просит врачей и тюремщиков объяснить, где она будет голосовать

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко обратилась с письменным заявлением к руководителям ЦКБ «Укрзалізниці» и Качановской колонии с просьбой обеспечить реализацию ее права проголосовать на парламентских выборах 28 октября.

Об этом журналистам рассказал адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк, сообщает УНИАН.

По его словам, заявление подано на имя главного врача ЦКБ Михаила Афанасьева и начальника Качановской исправительной колонии Игоря Колпащикова.

«Юлия Владимировна сегодня обратилась с заявлением о том, чтобы обеспечили ее право голосовать на выборах. До сих пор так и непонятно, по крайней мере, для нее, где она будет голосовать. Никаких сообщений, никаких приглашений ей не поступало. И нет никакой четкой информации, где она будет реализовывать свое право на голосование на данных выборах», - сказал А.Плахотнюк.

Адвокат подчеркнул, что защита Тимошенко также не имеет официальной информации, где экс-премьер будет голосовать.

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко повторно обратилась с заявлением к главврачу больницы и к начальнику колонии с заявлением, чтобы ее все же перевели в колонию, потому что в тех условиях, в которых она сейчас находится, невозможно лечиться.

фото: president.lt

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