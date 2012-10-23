Кандидат в депутаты попал в ДТП: оппозиция заявила о попытке убийства

Во вторник, 23 октября, в Одесской области произошло резонансное ДТП, в котором пострадал кандидат от оппозиции Александр Дубовой. В «Батьківщині» заявили, что это была попытка убийства, сообщает «Сегодня»

Оппозиционеры даже просили Президента Виктора Януковича расследовать это ДТП.

«Как свидетельствуют факты, ДТП было организовано с помощью двух грузовиков, которые перекрыли обе полосы автомобиля Дубового, в результате чего и произошла авария. Сегодня наш коллега находится в реанимации», - говорится в сообщении пресс-службы «Батьківщини».

«Сегодня опять, так же как в 90-е годы, на улицах носятся смертоносные КамАЗы с задачей убивать оппозиционеров», - отмечается в сообщении.

Оппозиционеры в своем сообщении просят Януковича «немедленно дать команды Генеральной прокуратуре Украины, МВД, СБУ провести объективное расследование попытки убийства кандидата в депутаты Дубового».

Самовыдвиженец Александр Дубовой, который баллотируется по 141-му мажоритарному округу с центром в Белгород-Днестровском, после ДТП был госпитализирован вреанимацию.

Ранее «Главред» сообщал, что 1 сентября в Сумской области произошло ДТП, в котором погиб депутат облсовета Анатолий Вербовик. Его Lexus GX 470 врезался в ВАЗ-2104.

фото: bessarabiainform.com, dumskaya.net

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