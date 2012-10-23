Адвокат: Тимошенко отключили воду, чтобы подслушивать разговоры

{1-} Адвокат экс-премьера Юлии Тимошенко Александр Плахотнюк считает, что его разговоры с подзащитной прослушивают, а для этого отключают воду в помещении, где они разговаривают.

Об этом защитник заявил на брифинге перед ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, где Тимошенко проходит курс лечения, сообщает УНИАН.

«Мы отдавали себе отчет в том, что нас прослушивают, отдаем и будем отдавать», - сказал Плахотнюк.

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По словам адвоката, в помещении, где происходит общение с подзащитной, сейчас отключена вода, шум которой защитники раньше использовали для того, чтобы помешать прослушиванию.

«В том кабинете, где мы проводим встречи, перестала бежать вода, потому что мы иногда включали ее, чтобы она шумела и мешала (прослушиванию). Сейчас вода не течет. Хотя якобы все нормально», - сказал Плахотнюк.

«Пытаемся общаться. Очень трудно, но пытаемся это делать», - добавил адвокат.

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко попросила перевести ее назад в Качановскую колонию, поскольку «в тех условиях, в которых она сейчас находится, невозможно лечиться».

фото: стоп-кадр видео youtube.com

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